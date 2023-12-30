台灣購魚叉反艦導彈　美國拒提供廠級保修技術

隨着美國同意出售多款主戰裝備，台灣立法院朝野關注美國是否同意在台建立保修設施。據台灣國防部軍備局報告顯示，正爭取F16V戰機、M1A2T坦克及M142高機動多管火箭系統（HIMARS）在台維修，但美國政府及廠商拒絕提供陸基車載魚叉反艦導彈廠級保修技術。

軍備局表示，4項軍購的單位及野戰保修能力已列入外購案發價書中，屬於向美國採購項目之一。廠級保修能力則另須透過談判爭取，台灣空軍希望由漢翔公司建立F16戰機維修中心，陸軍兵工整備發展中心冀獲得坦克搶救車的廠級保修技術。同屬陸軍的導彈光電基地勤務廠及汽車基地勤務廠，則要求承接HIMARS廠級保修。惟台灣海軍無法獲得車載魚叉反艦導彈的廠級保修技術，只能加購測台設備提升保修能力。

美國於2020年宣布軍售台灣100套魚叉岸防系統，包括400枚RGM-84L-4 Block II導彈、4枚練習彈、411個發射箱、100套發射器運輸載具、25輛雷達車等。美國要求台灣一次過採購，連同陣地興建預算總值超過866億元新台幣（約221億港元）。