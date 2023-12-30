美眾院美中特別委員會　明年聚焦經濟議題

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）周五（29日）表示，國會共和、民主兩黨在過去一年推動制訂抗衡北京的策略上取得重要進展，即使美中關係隨着美中元首會面有所緩和，但中國持續是美國的最大地緣政治威脅，這是兩黨的普遍共識，而明年工作將聚焦經濟議題。

委員會於今年1月成立，至今推出3份政策建議報告，涉及新疆維吾爾人權、台灣安全和美中經濟關係。加拉格爾滿意委員會的工作成績，現時要做的是把報告建議化為實質立法行動，說服眾議長把法案交到院會立法。他認為中國是最大地緣政治威脅，是具有敵意的外國實體，拜登政府卻採取比較友善或包容的方式應對，他表明不同意做法，直指是愚蠢錯誤。

委員會成員理解美中關係在各領域盤根錯節的複雜程度，所以需進行非常切實的重置和再平衡。兩黨在如何抗衡中國的方式和政策力度有些微差距，但都有共識現行美中經濟關係不再符合美國國家安全和利益，必須調整。委員會本月公布一份政策建議報告將是明年國會新議期的工作重點，內容包括美國對中國原料的依賴、鼓勵加速剝離對中國公司現有投資。除了經濟議題，加拉格爾亦希望對俄羅斯、中國和伊朗之間不斷增長的夥伴合作關係採取行動，他亦關注芬太尼、半導體、中國規避美國外國代理人註冊法等問題。