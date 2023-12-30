8省市現特強濃霧能見度低於50米　上海大量航班延誤

內地受高濕及持續不利的大氣擴散條件共同影響，多地出現濃霧，中央氣象台周六（30日）早上繼續發布大霧紅色預警。上海大量航班因迷霧延誤，周五（29日）晚上海地鐵2號線浦東國際機場站加開大站車應對。多地高速公路亦因大霧能見度不足而臨時關閉。

據預測，周六早上多個省市部分地區均有大霧，其中天津、河北、山東、河南、江蘇、上海、浙江、福建、四川、重慶、貴州等地部分地區有能見度低於200米的強濃霧，河北、山東、河南、江蘇、上海、浙江、四川、重慶等地局部地區甚至有能見度低於50米的特強濃霧。渤海南部、黃海中部和西南部海域、東海西北部海域、台灣海峽、渤海灣、萊州灣、山東半島沿岸海域、江蘇東部沿岸海域、長江口及杭州灣附近海域，亦將有能見度不足1公里的大霧。

當局提醒有關單位按照行業規定，適時採取交通安全管制措施，如機場暫停飛機起降，高速公路暫時封閉，輪渡暫時停航等。申通地鐵集團周五表示，浦東國際機場大量航班因迷霧天氣延誤，當晚上海地鐵2號線浦東國際機場站將加開大站車方便旅客回程，最晚發車時間為周六凌晨零時。加班列車沿途僅停靠龍陽路站、世紀大道站、人民廣場站，終點站為中山公園站，各停靠站點只下客、不上客。