新冠中重症1個月增逾5成　跨年後恐單日2萬人染疫

台媒周六（30日）引述疾管署資料指，上月14至20日單周新增210宗本土中重症新冠確診病例，之後一直上升，直至本月19至25日一周達326宗，增幅逾五成。由於今年除夕新年活動無防疫措施，疾管署警告跨年後單日確診人數恐達2萬人，加上JN.1變異株傳染力極強，有醫生建議接種新冠疫苗並戴口罩防護。

疾管署發言人羅一鈞表示，近期新冠的併發症跟死亡病例數均創近期新高，加上聖誕節、跨年連假效應，料於下月中下旬達高峰，屆時每天可能有1.8萬至2萬人染疫。台灣今年10月20日錄得日本輸入的JN.1個案，同月30日發現本土病例，目前仍有零星檢出。羅一鈞指現有證據顯示，JN.1可能具較高免疫逃脫性及傳播力，故傳播迅速，料於下月中旬成為台灣的主流病毒株。

羅一鈞提醒，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，今年已無嚴格防疫管制措施，如在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場所、與長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩保護自己與他人安全。另有醫生建議，如本身健康狀況不太好，少參加跨年大型聚集活動，如要前往最好完成新冠XBB疫苗接種，並戴好口罩。