辯論聚焦陸台美關係　侯友宜批賴清德走向台獨

台灣民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲，周六（30日）下午2時參加總統候選人電視辯論會，三方正面交鋒。會上聚焦台灣跟大陸和美國之間的關係，侯友宜批評賴清德鄙視「中華民國」，走向台獨，釀成兩岸兵凶戰危。

賴清德開場即批評侯友宜拿上個世代的政策當政見，只準備考古題、沒有準備好；而柯文哲在前3場政見會提出許多主張，但都是政府正在做的事，「我會把複製貼上當作對政府的讚美」。侯友宜在申論階段表示，賴清德不放棄台獨，「連中華民國都說是神話」，是侮辱、否定、鄙視、謀害台灣，而非信賴台灣，這真的是忘恩負義。惟賴清德否認相關說法。

針對現任總統蔡英文路線的外交政策，賴清德表示，此外交路線獲國際社會肯定，他會以過往經驗循此路線繼續前進。侯友宜則質問，如果「小英路線」好，為何會與9個邦交國斷交；批評此路線造成兩岸目前不溝通、不對話、不交流，台灣和大陸成了世界最危險的地方。柯文哲則強調，所謂兩岸問題不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在陸美對抗的國際架構下思考台灣怎麼去找到平衡點。他認為，台陸可倣效美國對大陸的態度，可合作時合作，需競爭時競爭，須對抗時才對抗。