台破1.38噸走私大麻案歷來最多　收押10人

台灣高雄橋頭地檢署周五（29日）公布，偵破歷來最大宗大麻走私案，在高雄外海截獲約1.38噸大麻，市值逾35億元新台幣（約8.9億港元），逮捕船長等10人。他們因涉犯毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見全部獲准。

海巡署北門查緝隊日前接獲線報，指有台灣人與緬甸人密謀從海上走私毒品，海巡人員本月9日搭船艇出海埋伏，翌日凌晨零時許在高雄市西北方外海，查獲以34歲男子黃亦華為首的3名台灣人，他們乘膠筏從南部未報關偷渡出海，當場發現4大袋重達221公斤的大麻。專案人員判斷還有更多毒品，但在海巡人員登船前即遭拋棄，隨即在附近海域搜尋，終發現大批漂流的無人救生艇，綁上拖繩載有20袋相同包裝的大麻，經帶回清點近1.16噸。

專案小組研判，現場附近一艘蒙古籍油輪為運毒母船，於是調派巡防艇前往登檢攔截，發現船上7人全為緬甸人，主嫌已65歲，連人帶船全數帶返高雄市興達港調查。海巡署表示，這批大麻如捲成大麻煙，可供約280萬人次吸食，屬罕見海上大宗毒品交易。