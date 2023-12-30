濫權受賄逾5億人民幣　前銀監會副主席判死緩

前中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，周五（29日）由江蘇省鎮江市中級人民法院公開宣判，裁定他上述罪名成立，決定判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其緩刑期滿減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑、假釋；並追繳其犯罪所得及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，蔡鄂生在2006年至2021年，利用擔任前中國銀監會黨委委員、副主席等職務便利，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4.07億餘元（人民幣，下同，約4.5億港元）。他2018年至2021年利用相關職權，通過其他國家工作人員為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款、工作調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合1.1億餘元（約1.2億港元）。他2010年至2013年在擔任前中國銀監會黨委委員、副主席期間，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。

法院認為，蔡鄂生受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應判處死刑；利用影響力受賄數額特別巨大，徇私舞弊，濫用職權，情節特別嚴重，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。鑑於他到案後如實供述全部犯罪事實，部分受賄屬犯罪未遂，認罪悔罪，積極退贓，具法定、酌定從輕處罰情節，法院認為對其判處死刑可不立即執行。