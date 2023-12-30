華籲俄烏衝突當事方克制　謀求停火

俄烏戰火持續，中國常駐聯合國副代表耿爽周五（29日）在安理會緊急審議烏克蘭問題時，呼籲衝突當事方保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，遵循必要、區分和對稱原則，全力保護平民和民用設施安全。他又促有關方面謀求停火，國際社會為政治解決危機發揮建設性作用。

耿爽指，烏克蘭危機延宕至今，不時發生惡性襲擊事件，大量無辜平民在戰爭中傷亡，許多大型基礎設施在衝突中受損，中方對此深表憂慮與痛心。他強調，軍事手段不是解決烏克蘭危機的出路，敦促有關方面積極回應國際社會和平呼聲，加強接觸，積累共識，讓戰火早日停下來。中方同時呼籲國際社會以更大的緊迫感，加大外交斡旋努力，為政治解決危機發揮建設性作用。中方強調在烏克蘭問題上的立場沒有變化，始終站在和平一邊，站在對話一邊，致力勸和促談、停火止戰，願繼續與各方保持溝通推動危機政治解決。

針對聯合國通過決議促請聯合國秘書長任命特使推動落實阿富汗獨立評估報告，耿爽同日回應指，如不顧當事國想法強行推動任命特使，可能導致特使根本沒法開展工作，更可能加劇國際社會與阿富汗當局之間的矛盾和對立，中方希望慎重處理任命特使問題。