國民黨辯論會前公布民調　與民進黨互有領先

台灣大選唯一一場總統候選人辯論會周六（30日）下午舉行，國民黨在辯論會前公布最新國民黨內參民調，顯示有75.3%受訪者表示一定會去投票，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴以27.2%支持度領先，國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康獲25.6%，民眾黨正副總統候選人柯文哲和吳欣盈則獲22.4%。

國民黨周六上午舉行「2024總統選舉最新民意調查」記者會，由智庫副執行長凌濤公布最新國民黨內參民調。在市內電話加手機調查的政黨支持度方面，國民黨獲28.7%支持，民進黨獲23.2%，民眾黨獲18.3%。如只計算市內電話，「侯康配」以30.2%居首，在15個縣市領先，「賴蕭配」獲29.2%，「柯盈配」獲14.3%；政黨支持度方面，國民黨獲32.4%，民進黨獲25.6%，民眾黨獲12.5%。

凌濤表示，今次民調由國家政策研究基金會委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間為本月15日至28日，共完成5,013份有效樣本，受訪者為全台22縣市、年滿20歲以上民眾，依各縣市人口分層比例隨機抽樣。