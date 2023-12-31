地盤天秤坍塌6死報告出爐　4人涉重大責任事故罪

四川成都金簡仁快速路項目的地盤天秤於今年9月13日發生坍塌事故，造成6人死亡、4人受傷，直接經濟損失逾1,134萬元人民幣（約1,252萬港元）。當局組成事故調查組調查，上周六（30日）發布調查報告，認定事件為較大生產安全責任事故。對事故有管理責任的4名公司高層涉重大責任事故罪，其中兩人被檢方批捕，當局建議將其餘兩人移送司法機關處理。

調查報告稱，由中交二航局二公司施工的工程地盤天秤發生坍塌，事故直接原因為重慶錢橋公司安裝拆卸工陳某冬違反操作規程，在無法正常插入換步銷軸情況下採用千斤頂校對固定軛桿與頂升梯的孔位偏差，造成活動軛桿處異常承重的頂升銷軸在孔內的位置發生位移，導致事故發生。惟因陳某冬在事故中死亡，調查組建議免於責任追究。

上述項目副經理涂方長和重慶錢橋公司副經理李玉成已被檢方批捕，項目常務副經理王輝和重慶錢橋公司總經理、實際控制人官成勝，調查組建議移送司法機關處理。項目總工程師鄒暉、經理陳玉川等19人，當局建議給予行政處罰和黨紀政紀處分，相關處罰情況已報送成都市應急管理局備案。在事故調查過程中發現有關部門公職人員履職方面存在的問題，當局建議移交成都市紀委監委追責和調查。