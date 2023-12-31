初中生疑遭欺凌跳樓亡　傳萬人上街抗議爆衝突

河南商丘市寧陵縣育華園學校一名初中生近日突然跳樓身亡，遺體上傷痕纍纍，家屬質疑其生前曾遭受校園欺凌。惟校方否認此說法，寧陵縣教育體育局回應稱，此案認定為高空墜亡，排除刑事案件。當地法醫驗屍後，強調絕對沒有欺凌情況。惟有網傳影片顯示，事件引發萬人上街遊行抗議，衝進學校和政府機關討要說法，更有憤怒民眾與警方爆發衝突。

涉事楊姓學生上周日（24日）早上被發現在校內墮樓身亡，家屬相隔9小時才看到遺體，發現孩子身上滿布新舊傷痕，多處瘀青，雙手手掌被人用螺絲刀鑽眼貫穿，傷口甚至露出骨頭。死者的堂姊表示，看到堂弟的慘況，學校卻堅稱孩子是自己跳樓，而他的性格也很好，不知為何會這樣。寧陵縣教育體育局上周三（27日）通報稱，公安機關透過閉路電視和現場勘驗等調查，以及死者生前兩封遺書內容，排除是刑事案件。

官方通報未說明家屬質疑，還完全排除欺凌等情況，引發民眾憤怒。有網民連續多日在社交網發文，指死者家屬上周三在涉事學校門外擺放花圈，手捧孩子遺照，向校方討要說法，現場大批民眾聚集，另有警員到場。翌日事態升級，據報上萬民眾走上街頭並前往學校與政府討說法，遊行隊伍浩大。貼文指，遊行隊伍一眼看不到頭尾，「抗議民眾如潮水般湧來」。

另有影片顯示，大批民眾前往學校示威抗議，有人包圍破壞領導的黑色私家車，與警方爆發激烈的衝突和推撞，期間有多名民眾被逮捕。據報官方調來大批特警與車輛進城，封鎖涉事區域與多條道路，還在關鍵路口用車輛橫擺封路，抗議民眾入夜逐漸散去，並傳出警方正逮捕鬧事者。另有網傳消息指，當地發出通告要求所有民眾上周五（29日）不要進縣城，特別是去育華園學校，強調所有進城路口都管控。寧陵縣城上周五早上被籠罩在大霧中，多個路口處於封鎖狀態並有警員駐守，截查來往車輛。