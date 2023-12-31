賴清德稱台獨是兩岸互不隸屬　國台辦批破壞關係

台灣總統候選人電視辯論會上周六（30日）舉行，民眾黨候選人柯文哲曾詢問民進黨候選人賴清德如何推動台獨，賴回應稱「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」。大陸國台辦回應稱，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，污衊攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語間充斥對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」、「台海兵凶戰危製造者」的真面目。

賴清德被指在辯論會上聲稱「台灣主權獨立」，歪曲九二共識，叫囂兩岸互不隸屬；誣衊大陸對台灣生存威脅最大，宣稱要強化國防，台灣民眾要團結面對大陸威脅，並抹黑兩岸服貿協議會影響百工百業，造成台灣社會不安。國台辦發言人陳斌華上周六批評，民進黨當局不承認一個中國原則和九二共識，推行台獨分裂路線，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動盪，作為民進黨當局頭面人物、現任民進黨主席，賴清德對此難逃其責。

陳斌華警告賴清德，台獨與台海和平水火不容，陸方反對台獨分裂圖謀的行動堅決有力。他指出，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可恢復，兩岸交流合作就可順暢開展。他希望台胞認清台獨的極端危害性和賴清德破壞台海和平、挑動兩岸對抗的危險性，在「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確選擇。