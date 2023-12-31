中緬簽皎漂港補充協議　增戰略出海口

中國與緬甸軍政府的皎漂經濟特區深水港項目補充協議簽約儀式，上周二（26日）在內比都舉行。台媒周日（31日）報道指，這個一帶一路重要合作計劃下所興建的深水港，令北京在印度洋再取得一個戰略出海口，並獲得取代馬六甲海峽的能源供應路徑。

皎漂經濟特區深水港有限責任公司和皎漂經濟特區管理委員會代表簽署協議，中信集團董事長奚國華、中國駐緬甸大使館臨時代辦曹靜出席並致詞。曹靜表示，中緬兩國山水相連，友誼源遠流長。中國駐緬甸大使館將在一帶一路合作框架下繼續推進中緬經濟走廊建設，以皎漂深水港項目為契機不斷深化中緬互聯互通，促進共同發展。

皎漂深水港計劃預計耗資約13億美元（約101.4億港元），吸引紡織與煉油業進駐。中緬早於2011年簽訂相關協議，但因國際制裁緬甸軍政府，拖慢計劃進度。中方分析人士指，緬甸軍政府為平息緬北衝突內部經濟民生的壓力才突改態度，決定積極推展該計劃，並可能放棄原先的漫天索價。如中國在印度洋再多一個重要出海口，可大幅縮短與中東、非洲和歐洲的航線距離，並降低馬六甲海峽遭對手控制的地緣政治壓力，應對美國和印度遏華戰略。