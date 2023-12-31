內地多項新規明起實施　涉國安兩岸等方面

周一（2024年1月1日）新一年開始，內地將有多項新措施實行，涉及多個方面。其中包括愛國主義教育法，內容涵蓋國家安全和港澳台地區，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育增強文化認同。修改後的民事訴訟法亦周一起實行，擴大中國法院的管轄權，在域外調查取證、完善涉外送達等方面，可委託中國駐外使領館代為取證等。

無人駕駛航空器飛行管理暫行條例周一亦開始實行，將加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和質量管控；建立產品識別碼和所有者實名登記制度，明確使用單位和操控人員資質要求等。出入境管理局推出的10項便利台胞出入境政策措施同時實施，實施台灣居民來往大陸通行證「網絡上辦」、「口岸辦」和「集中辦」，便利閩台人員及船舶通行，鼓勵台胞來福建定居落戶，便利他們生活發展。

未成年人網絡保護條例亦將實行，作為內地第一部專門的未成年人網絡保護綜合立法，規定禁止任何組織和個人對未成年人實施網絡霸凌行為等。另有多項便民新規包括新修訂的行政覆議法擴大受案範圍；新版國家醫保藥品目錄的藥品總數達3,088種，126種新藥進入醫保；新修訂的海洋環境保護法加強入海河流管理和污染防治；人力資源管理專業人員職稱評價辦法（試行）首次確立人力資源管理專業職稱評價的基本制度規則。