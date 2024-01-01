多地舉辦跨年倒數活動　空氣污染礙煙花表演

儘管內地多地日前宣布不舉行或取消跨年活動，但在北京、重慶、廣西、江西、湖南、陝西、黑龍江等地，周日（2023年12月31日）仍舉辦大型新年倒數活動。

北京新年倒數活動在石景山區首鋼園舉行，除主會場外，在首鋼園的首鋼滑雪大跳台、高線公園、六工匯等園區內多個地標，均設有面向公眾開放的觀賞區，通過燈光雕塑、光影表演、投影等方式營造新年氣氛。在重慶渝中區的解放碑步行街，數十萬人齊聚聽着新年鐘聲響起，放飛心願氣球迎接新一年。此外，廣西桂林陽朔遇龍河上舉辦金龍巡遊活動；湖南長沙湘江兩岸，多座地標建築物舉辦燈光騷；江西撫州跨年夜1,000架無人架點亮夜空；陝西西安鐘樓同樣人山人海，一同倒數迎接新年。

受天氣原因影響，多地宣布取消跨年煙花表演。其中，上海迪士尼度假區因當地發布空氣重污染黃色預警，取消周日特別夜間演出的煙花效果，黃色預警周一（2024年1月1日）早上解除。湖南長沙世界之窗景區、江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區、安徽淮北朔西湖景區以及山東東平湖也相繼因當地天氣原因，取消原定大除夕夜舉行的煙花表演。