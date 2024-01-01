日海關抽查大額消費旅客　虛報免稅過半為中國籍

日媒周日（2023年12月31日）報道，該國海關2022年度抽查購物超過1億日圓（約550萬港元）的外國人發現，僅2%人實際攜帶的免稅品與申報內容相符，多人被斷正後更未課稅就離境。虛報免稅的大額消費旅客半數以上是中國籍，估計出境前在日本轉手免稅品圖利。

共同社引述政府消息報道，2022年度日本免稅購物總額為6,042億日圓（約334億港元），涉及約372萬人，當中374人購物1億日圓以上，總額為1,704億日圓（約94億港元）。日本海關抽查其中57人，僅1人實際攜帶免稅品與申報內容相符，要求剩餘56人支付消費稅時僅1人同意，其餘以手頭沒錢等為由未課稅就離境，欠稅金額達到約18.5億日圓（約1億港元）。

相關欠稅旅客主要購買高級手錶和遊戲機，也有人購買超過100個名牌手袋。報道指，日本海關難以人手全數清查免稅品，當前制度下即使發現違規，也很難阻止旅客離境。日本政府早前宣布計劃更改退稅政策，改為在購買時收稅、離境時確認免稅品再退稅，具體做法計劃在2025年度的稅改中得出結論。