白銀市地震多處房屋開裂　官方稱與積石山地震無關

甘肅省白銀市周日（2023年12月31日）晚上10時27分38秒發生黎克特制4.9級地震，震源深度10公里，震央附近震感強烈。當地居民表示，地震時突然傳來巨響，事後家中房屋多處出現裂縫。甘肅省地震局消息指，此次地震與上月積石山6.2級地震無關，為單獨地震。

據甘肅省地震局消息，此次地震震央位於白銀市平川區共和鎮。有共和鎮女居民表示，周日晚上10時許與孩子準備入睡時，耳邊突傳來一陣巨響，起初以為是有大車經過，後來房子搖晃，「才反應過來是地震了」。她稱，地震搖晃持續約10秒，她與孩子來不及穿衣便跑，門一度打不開，後來才跑到屋外空曠地方避險。她又指，住在距其800米外中和村的父親和弟弟，家中房屋多處出現裂縫，幸好沒倒塌。在距離震央最近的平川區寶積鎮小川村，有村民稱手機的地震警報突然響起，屋頂因搖晃而發出巨響。他迅速跑到空曠處避險，後來回到家中，發現屋內牆壁出現長約1米的裂縫。當地至今未傳出房屋倒塌及傷亡報告。

從甘肅省消防救援總隊獲悉，地震後總隊立即啟動一級應急響應，並調派蘭州、白銀、新區、定西、武威、平涼6個支隊共443名消防救援人員、61輛消防車、12隻搜救犬，攜帶逾1萬件地震救援裝備器材趕赴災場。震央附近有5處大型煤礦於地震前處於停產狀態，現正開展安全排查。