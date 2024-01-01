內地上月現同期最強寒潮　冷暖變化劇烈

內地氣象局日前表示，上月以來共有3次冷空氣過程影響中國，其中上月14日至17日的一次綜合強度為歷來12月最強，但上月全國平均氣溫接近常年同期，總體來看冷暖變化非常劇烈。中央氣象台周一（2024年1月1日）預計，當日早上華北江淮四川盆地有大霧。

內地氣象局在上周五（2023年12月29日）舉行的記者會稱，上月全國平均氣溫為-2.8℃，接近常年同期。月內氣溫起伏變化大，福建連城、江西安遠等11個國家氣象站日降溫幅度突破12月份歷史同期極值。當月華北、黃淮等地降雪日數偏多、積雪偏深，山東文登上月22日積雪深度達74厘米，打破該省氣象觀測站歷史紀錄。全國上月共發布2.87萬條預警訊息，暴雪、低溫、道路結冰、寒潮、霜凍的預警訊息同比分別增加50%到5倍，上述5類預警訊息均為歷年同期發布量最高。

中央氣象台周一上午6時繼續發布大霧橙色預警，河北、山東、安徽、江蘇、福建、四川、重慶等地出現大霧或霾，部分地區能見度不足500米，局部地區更不足200米。預計未來3天，貴州、湖南、廣西等地有明顯降雨，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南中西部等地有小到中雨，貴州南部、廣西北部等地局部有大到暴雨。新疆北部料有明顯降雪，其中阿勒泰山區局部地區有大雪。