大陸兩公務拖船闖鵝鑾鼻外海域　台海巡艦驅離對峙

台媒周二（2024年1月2日）報道，當日凌晨有兩艘大陸公務拖船拉着一艘平台船進入台灣附近海域，一度進入鵝鑾鼻東方約3至4海里處。台海巡600噸級旗津艦亦在場廣播驅離，雙方船隻隨後在鵝鑾鼻禁限制水域外對峙，大陸船隻以避風為由不願離開。此次是大陸公務船有史以來進入台本島禁限制海域最近一次。

海巡署表示，周日（2023年12月31日）發現「寧海拖5001」及「遠辰」兩艘大陸拖船於鵝鑾鼻西南外海，限制水域之虞，即派遣線上艦艇前往預置應處。當海巡艦艇抵達現場後，發現拖船拖帶一艘平台船往北航進台海域，台方即實施廣播驅離。海巡艦翌日再發現此兩艘船轉向南航，經聯繫「寧海拖5001」後，對方指因海象惡劣，遂轉向航行避風。面對台海巡驅離，大陸拖船表示，「台灣就是個省，甚麼你國啊你國的」。台海巡艦基於人道考量，監控到周二清晨，已逼對方離開台海域。

報道指，社交平台粉絲專頁「Taiwan Adiz」的團隊在恆春半島佳樂水停車場也拍攝到2艘大陸拖船拖帶平台的畫面，足見離岸非常近。Taiwan Adiz發文稱，大陸拖船進入鵝鑾鼻東方不到3浬，堪稱史上最近距離。惟海巡署否認距離不到3海里，聲稱約4海里，強調已由旗津艦驅離到鵝鑾鼻東北方12浬外，持續向東北方航行，再由台東海巡艇監控離開。

海巡署續稱，自發現兩艘大陸拖船後，即與台灣國防部保持密切聯繫，全程監控等動態外，並協調航港局VTS與海巡艦艇同步廣播驅離，直至駛離。該部門強調兩船航行期間，無滯留及異常等情況，海巡署秉持嚴正執法立場，全程監控及驅離，以維護台灣安全。