澱粉丸包裝成「復活丹」出售　商家詐騙327萬人民幣

內地一款每盒成本僅14.6元（人民幣，下同，約16港元）的澱粉丸，通過包裝設計和虛假宣傳，搖身變為國家高技術研發計劃用來治療慢性病的「復活丹」，並以每盒1,000至6,980元（約1,100至7,700港元）高價兜售，造成多人受騙，涉案金額高達327萬元（約363萬港元）。江西省景德鎮市珠山區人民法院近日對該宗涉及25地的保健品詐騙案作出判決。

案情指，景德鎮南河公安分局2022年6月接獲報警稱，報案人父親多次購買某科技公司銷售的「863復活丹」保健品，被騙4萬多元（約4.4萬港元）。根據該市監部門檢測結果，上述保健品主要成分為澱粉。景德鎮市公安機關其後迅速搗破該科技公司的南京分公司，抓獲6名疑犯，繳獲價值30多萬元（約33萬港元）保健品，並查出背後一個涉及206個二級經銷商的詐騙網絡。

警方指出，作為該保健品總經銷的西安某生物科技有限公司，委託西安某生物製藥有限公司生產並包裝該保健品，並透過遍布各地的分銷商物色長者客戶群體，利用虛假宣傳資料虛構產品療效，引誘被害人購買。公安部去年9月在全國同步採取行動，將以總經銷商強某為首的養老詐騙團夥成員全部抓捕歸案。景德鎮市珠山區人民法院近日依銷售偽劣產品、虛假廣告、妨礙信用卡管理罪，對強某合併判處有期徒刑15年；對二級經銷商陳某某、劉某某等6人以詐騙罪，分別判處有期徒刑3至5年；另對犯倒賣公民訊息罪的楚某判處有期徒刑3年。