受賄逾3000萬人民幣　徐州前副市長王巧全囚13年半

內媒周一（2024年1月1日）報道，江蘇省鎮江市中級人民法院上周五（2023年12月29日）一審公開宣判徐州前副市長、市公安局長王巧全受賄逾3,000萬元（人民幣，下同，約3,311萬港元）一案，判有期徒刑13年6個月，處罰金300萬元（約331萬港元）；對王巧全犯罪所得依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：2011年至2022年，王巧全利用擔任江蘇省公安廳國內安全保衞總隊副總隊長，鹽城市副市長、市公安局黨委書記、局長，徐州市副市長、市公安局黨委書記、局長等職務上的便利，以及利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、參與涉案資產處置、職務提拔調整等方面提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計逾3,000萬元。

鎮江市中級人民法院認為，被告人王巧全的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於王巧全到案後，犯罪所得均已退繳，可酌情從輕處罰。法庭遂作出上述判決。公開資料顯示，王巧全1969年7月出生，曾任江蘇省鹽城市副市長，市公安局局長、黨委書記；江蘇省徐州市副市長，市公安局黨委書記、局長。2022年9月，王巧全任江蘇警官學院黨委委員、副院長，2022年11月被查。