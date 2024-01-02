元旦假期517.9萬人次出入境　旅遊收入797.3億人民幣

元旦3天假期結束，內地多部門陸續總結出入境旅客人數和旅遊經濟狀況等。國家移民管理局周二（2日）發布統計數據，今年元旦假期全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，日均172.6萬人次，較2023年元旦假期增長4.7倍，已恢復至2019年同期水平。分別有251萬人次入境和266.9萬人次出境，當局另查驗出入境交通運輸工具20.3萬架（艘、列、輛）次，較2023年元旦假期增加1.5倍。

內地文化及旅遊部周一（1日）亦發布消息稱，元旦假期期間，國內旅遊出遊1.35億人次，較去年同期成長155.3%，實現國內旅遊收入797.3億元人民幣（約886億港元），較去年增長200.7%。旅遊市場呈現冰雪休閒、文化參與，本地出遊、個性消費等整體特徵。其中北京市周一清晨有7.3萬名群眾到天安門廣場，參加元旦升旗禮。

冰雪旅遊熱度持續攀升，黑龍江開展冬季冰雪旅遊「百日行動」；遼寧推出冬季主題系列活動逾百項，將冰雪溫泉、民俗文化與體育活動深度融合。零下30℃氣溫下，近日有萬餘名遊客紛紛到黑龍江哈爾濱「冰雪大世界」遊玩，上演「萬人蹦迪（跳舞）」。洗浴中心被體驗「搓背」的南方遊客擠爆，有遊客排隊需等待2至3小時。當地旅遊局亦在幹道掛出「哈爾濱biu特否（beautiful）!」等個性路牌，還在路邊搭建臨時遊客暖房。