拍片稱日本7.6級地震「報應來了？」　新聞主播遭電視台停職

日本石川縣能登半島在周一（1日）元旦日發生黎克特制7.6級地震，迄今最少造成57人死亡；中國海南廣播電視總台一名新聞主播，因為在個人自媒體帳號發布評論該次地震的短片上，打出「報應來了？」等字句，而遭電視台停職調查。

涉事人肖程皓是海南新聞聯播主播、一級播音員，目前涉事短片已從他的自媒體帳戶刪除，但從網上仍流傳的影片複本可見，肖程皓在地震當日發布的影片上，打出「報應來了？日本突發7.4級地震！」，並說道：「都說新年新氣象，但是在開年新一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年，整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做，核污水也不該排海。希望在日同胞平安無事。」影片引起網民熱議，有人對日本這次地震「幸災樂禍」，但也有不少人表示同情，更有人寫道：「作為一個甘肅人，希望哪裏都不要再地震，希望新一年都平平安安。」

到周二（2日）晚上，海南廣播電視總台發聲明，表示肖程皓發表不當言論，已將其停職。聲明寫道：「針對我台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，我台正組織核查，在此期間，暫停止其工作。」