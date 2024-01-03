債仔借錢多年未還　法院判訴訟時效已過　

江西省高級人民法院微信號江西法院近日公布，當地一名男子2018年向朋友借款時，雙方簽訂借款合約，約定於2018年至2019年還款，並以自己一套房產作為抵押物，同時辦理抵押登記手續。經過4年，男子入稟法院，要求債主配合他辦理註銷抵押權登記手續，並返還房屋所有權證，卻被對方要求首先還錢。信豐縣人民法院經審理後認為，債主債權訴訟時效已過。

由2018年起，債仔老張與債主老陳長期沒有聯絡，老陳從未向老張催要過欠款，或採取其他方式主張權利。信豐縣人民法院認為，老張與老陳之間借款行為於2018年發生，約定借款期間為一年。惟老陳未舉證證明借款訴訟時效存在中止或中斷等情形，故其債權訴訟時效於借款期滿之日起3年，即2022年1月6日屆滿。由於老陳未在其主債權訴訟時效期間行使抵押權，現訴訟時效已經屆滿，故老張訴請老陳協助其辦理注銷房屋抵押登記手續，並向其返還上述房屋所有權證，有事實及法律依據，依法予以支持。

根據法例，債權人向法院主張權利的訴訟時效期間為3年，存在中止或中斷的情形，但最長一般不超過20年，訴訟時效期間屆滿後，其就喪失了勝訴抗辯權。