10份封關民調出爐　賴蕭配支持度均居首

台灣大選日益臨近，按照選罷法規定，周三（3日）零時起便不得發布大選相關民調。10間台媒及機構發布封關民調，結果普遍顯示「賴蕭配」支持度居首，「侯康配」緊跟其後，「柯盈配」則多居第3名的位置。

在各家民調結果中，立場親綠的傳媒對「賴蕭配」勝出極為樂觀，支持率高達39.6%，超越「侯康配」11個百分點，其餘民調結果則顯示「賴蕭配」支持率較「侯康配」高出至少3個百分點。「柯盈配」只有在一間傳媒民調結果中超越「侯康配」，以24.2%的支持率超越「侯康配」的24.1%。在其餘民調結果中，「柯盈配」均排在末位。有台媒指，在心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的14%降為10%，若發生棄保，藍白間的棄保可能影響4%的選票流動。

台灣資深媒體人謝寒冰表示，只要在最後10幾天裏面出現一個重大事件，或是一個風潮，就可能造成逆轉，所以大家就會非常小心。對於在後面追趕的第二、第三名，最好就是能夠製造棄保效應，能夠製造棄保效應，再加上部分第三名選票，第二名就有機會勝過第一名。前立委蔡正元則表示，即使最後國民黨總統候選人侯友宜跟民進黨總統候選人賴清德追平，決定勝負的是「各自支持者的投票率」，如果各陣營可以把自己支持的投票率催到極致，勝出的機率就會比別人高。