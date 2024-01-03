受賄被判3年半　官員後悔無聼父親遺訓

由四川省紀委、省監察廳主辦的「廉潔四川」周二（2日）披露原攀枝花市西區交通運輸局黨組成員、副局長黃敏的教誨實錄，他因受賄罪於去年6月被依法判處有期徒刑3年6個月，併處罰金25萬元（人民幣，下同，約28萬港元）。

黃敏出生於典型的「攀二代」家庭，4歲時跟隨母親從德陽中江遷至攀枝花市。2011年底，某運輸企業負責人陳某為感謝黃敏的照顧，以拜年名義送其600元（約671港元）超市購物卡，是黃敏收受的第一個利是。他坦言：「我當時覺得這就是小錢，還是『自己人』送的錢財，不會出問題。」黃敏自此開始放縱自己，多次違規接受管理服務對象安排的宴請；多次收受他人以拜年拜節等名義送的各類高檔煙酒。

黃敏的父親生前曾在西區檢察院工作，先後在反貪、瀆職、公訴等多個職位工作。去世前曾向兒子留下遺言「不要貪、不要佔，才能平平安安」。黃敏認為，自己參加工作的前20年態度是謹慎的，當時時時刻刻謹記父親的教誨，不能觸犯紀律底線，不能去收受別人錢財。對於如今遭受牢獄之災，他表示自己愧對組織的培養、群眾的信任和父親的囑託，被眼前的利益迷惑，最終成了金錢的俘虜。