南方低溫雨雪災害風險較高　內地需注意暖電供應

應急管理部周二（2日）發布消息，多部門近日開會協商，對2024年1月份全國自然災害風險情勢進行分析研判。當局推測，南方部分地區1月份的低溫雨雪災害風險較高，華南、西南等部分地區森林火險等級較高，西南、西北等部分地區地質災害風險較高，另可能有4至5次災害海浪過程影響內地沿岸海域。

內地近期天氣寒冷，多地存在低溫雨雪災害風險。廣東西部、四川西南部、雲南西部、內蒙古東北部、黑龍江等地的氣溫較常年同期偏低。而華東南部、華中南部等地的降雨量較常年同期偏多。江南西部、華南北部、西南地區東南部等地低溫雨雪災害風險較高，但出現長時間、大規模低溫雨雪災害可能性較小。各地部門需關注階段性強冷空氣活動對暖電供應、交通運輸、群眾生活等的不利影響。

針對海洋災害風險方面，內地沿海在1月份可能有1次災害性溫帶風暴潮過程，近海海域將出現4至5次有4米以上的災害性海浪過程，另渤海、黃海可能出現1次海冰警報過程。黃河上游寧蒙河段目前整體處於穩定封凍期，凌情整體呈平穩穩態。青藏高原南部及東部需防範雪崩災害。