小學女生遭多人毆打強姦　影片網上傳播

內媒周二（2日）報道，河南開封杞縣一名小學女生近日被同學和幾名外校學生、輟學少年帶往縣城一間卡拉OK後，遭到多人毆打、侮辱及強姦。警方已介入調查，但由於案件涉及未成年人，暫未透露更多細節。

小花的母親楊女士表示，女兒上月15日被一名已經轉學的女同學叫往縣城的一間卡拉OK。在卡拉OK包廂內，5女4男共9名在校學生和輟學少年，將小花全身衣服扒光，命令小花跪在他們面前，隨後用皮帶等物品對小花進行毆打，還將酒倒在她的頭上，一名輟學者還當眾強姦小花。眾人施暴後，還把侮辱小花的影片在網絡上傳播，並把小花的手機搶走賣掉。小花所在小學的朱校長表示，目前小花處於休學狀態，打人者中有一人曾經在該校上過學，但很早之前就已經轉學到鄭州。

有律師指，施暴者涉嫌犯下強制侮辱罪、強姦罪、搶劫罪。對於強制侮辱罪，如果施暴者不滿16歲，將不予刑事處罰，但責令其父母或其他監護人加以管教，在必要的時候，依法進行專門矯正教育。施暴者對受害者強姦，搶走手機的行為，則涉嫌強姦罪、搶劫罪，如施暴者已滿14歲不滿16歲，應以強姦罪、搶劫罪追究其刑事責任。