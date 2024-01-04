強制註冊教育平台　亳州教育局澄清屬誤發

安徽省亳州市教育局一份通知近日在網上流傳，要求全市在國家中小學智慧教育平台的師生註冊使用率不低於90%，引發網民關注。亳州市教育局工作人員回應稱，該通知屬於內部文件遭誤發上網，但智慧教育平台師生註冊工作初衷是為了讓家長不給孩子報班，而且沒有強制打卡任務。

該份文件落款時間是去年12月27日，並蓋有亳州市教育局公章，要求全市各單位於今年1月10日前完成所轄學校師生的註冊、啟動工作。亳州市教育局工作人員表示，本來有一個指導手冊，按學校具體情況去做好註冊等具體工作，但某個區的工作人員失誤了，沒有把指導手冊發下去，反而把這份內部文件給傳出來了，導致了這個問題。工作人員續指，「1月10日前完成註冊啟動」以及「使用率不低於90%」的要求不是強硬的，教育局逐步引導師生去註冊使用這個平台已經兩年，也是希望各縣區把指導性工作做得再細緻一點。

亳州智慧教育平台於去年7月20日上線，現有基礎庫資源總量達到875,687條，電子期刊3083種，精品微課資源14,000條，理化生3D虛擬實驗302個，讓學生可以通過平台上的教育資源享受到免費的教育。福建福州、廈門、泉州與四川成都等地此前曾紛紛下發通知，取消「安全教育平台」打卡的強制要求。