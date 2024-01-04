男子澳洲留學返國暗地送外賣　遭小區保安捅死

山東青島市上月有一名保安阻止外賣員進入小區送餐時發生爭執，連捅外賣員多刀致死，保安事後被刑拘。涉案雙方資料至近日曝光，外賣員李越凱曾留學澳洲，畢業回國6年也未能找到正職工作，送了6天外賣就遭遇不測。而涉事小區屬中高檔社區，禁止外賣車輛進出，保安若私自放人每次都會被罰款。

內媒周三（3日）報道指，遇害的32歲李越凱是吉林省延吉市人，父母已年近60歲，是家中大哥，還有一名仍在讀大學的弟弟。李男的父母對他抱有很大期望，高中畢業後前往澳洲就讀心理學，累計花費100多萬元（人民幣，下同，約111港元）。惟其父在飯店打工，母親做保母，收入加起來才7,000多元（約7,744港元），一半留學費用都是借款。李男從延邊到青島投靠親戚，隱瞞父母和親戚去送外賣，當日為確保外賣不超時送達，遂與保安爭取開電動單車進入，詎料發生憾事。

涉事的一里城社區一直實行封閉式管理，陌生人、車進出需要登記或跟物業報備，外賣車輛不允許進出，騎手只能步行進去送餐。有物業工作人員透露，保安若被發現私放騎手騎車進入，一次會罰款50元（約55港元）。當地有外賣員表示，由於該小區面積大，樓棟多，很容易超時，如果騎車進去，至少能省一半時間。