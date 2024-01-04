台上空再現大陸氣球　分析指軍事施壓難結束

台灣總統選舉舉行在即，大陸持續有艦機和空飄氣球在台灣周邊出沒。台國防部周四（4日）公布，至周四上午6時的24小時內，台軍偵獲大陸派出6架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，並偵獲3個大陸空飄氣球，其中一個更飛越台灣本島上空。英媒分析指，無論由誰勝出台總統選舉，兩岸軍備競賽和大陸對台施加軍事壓力都不太可能結束。

台方在周三（3日）下午3時7分、4時8分及5時51分各偵獲一個空飄氣球逾越台灣海峽中線，分別在馬公西方約48浬、新竹西北方約45浬及馬公西方約44浬出沒，高度約3.6萬呎、2.4萬呎及1.5萬呎持續向東北飄行，並於同日下午5時6分、5時40分及7時16分消失；其中兩個在台海消失，另一個則在台灣本島上空。另外，大陸一架運8反潛機進入台西南空域深處，再循相似路線飛返。

大陸官媒上月報道引述解放軍退役少將、2000年至2006年間擔任國台辦副主任的王在希說法，批評民進黨總統候選人賴清德是頑固的激進台獨分子，如對方上台，不排除兩岸出現軍事衝突的可能性。台灣退役海軍上將、國防部前軍政副部長李喜明向英媒分析，認為陸方會採取更強硬行動，試圖就台灣新總統未來對陸政策發出警告。台國防部發言人指，評估大陸動向不因是否選舉而有異。西方正試圖研判大陸對台選舉結果的可能軍事回應，有官員指如民進黨勝出總統選舉但立法院席次沒有過半，大陸反應或緩和。