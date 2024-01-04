內地民航今年推進中美直航大增　讓C919走出國門

2024年全國民航工作會議周四（4日）在北京舉行，總結回顧民航去年工作，深入分析行業面臨的形勢，系統謀劃未來一個時期工作，研究部署今年民航重點任務。會上指出，今年民航將落實中美元首會晤成果，推進中美直航航班大幅增加；並推進國產大型民航客機C919通過歐洲航空安全局（EASA）認可審查，推動其走出國門。

會上預計，今年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，比2019年多7.7個百分點；國際客運今年底每周達6,000班左右，恢復至疫情前約80%；民航力爭完成運輸總周轉量、旅客運輸量和貨郵運輸量1,360億噸公里、6.9億人次和760萬噸，同比分別增長約14%、11%和3%。民航今年亦力爭航班正常率保持在80%以上，挖掘國內市場新增長點，推動國際市場加快恢復，提升航空樞紐國際競爭力，全行業固定資產投資保持千億人民幣水平，並大力服務低空經濟發展，提升航空物流服務能力。

會上指出，去年在通用航空飛行量較2019年增長27.5%下，通航事故萬架次率較2019年下降42.1%，空防安全連續21年保持零責任事故。國際客運航班從去年初的每周不到500班恢復至目前4,600多班，增長9.6倍，復航國家數量達到疫情前89.2%。中歐客運恢復至疫情前六成以上，中美定期直飛客班也增至每周63班。