內地寒假嚴打違規培訓　機構預收費不多於5千人民幣

內媒周四（4日）報道，教育部辦公廳近日發布關於做好今年寒假期間校外培訓治理有關工作的通知，明確要嚴厲打擊以「家政服務」、「眾籌私教」、「遊學研學」、「冬令營」等名義進行變相違規培訓。當中亦提到加強培訓機構預收費監管，嚴格落實預收不超過5,000元人民幣（約5,500港元）的上限要求。

通知指出，國內仍存在無證無照經營校外培訓等多種違法違規行為，各地要加強監督執法，健全校外培訓執法體系，嚴查違規培訓；亦要嚴防安全風險，指導機構開展安全自查自糾、加強日常安全管理；同時強化藝考培訓監管，重點關注機構開展集中住宿培訓的情況，注重維護招生考試秩序，嚴查藝術類培訓機構開展學科類培訓等違法違規行為。

通知強調各地要推進綜合施策，確保教育「雙減」政策落實，加強年審工作，推動機構全部納入全國校外教育培訓監管與服務綜合平台管理。通知又要求加強預收費監管，鼓勵培訓機構採取先提供培訓服務後收費方式營運，指導機構全面使用合約示範文本，向社會公開收費標準等訊息，嚴防惡意漲價，引導家長使用「校外培訓家長端」應用程式購課、繳費，堅決防範「退費難」、「卷錢跑路」等問題。