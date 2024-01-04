深圳元旦假銷售額逾75億人民幣　消費規模排第4

大批遊客到深圳福田區的大型商場遊玩。

內地元旦3日假期已結束，多地陸續公布在假期旅遊經濟和消費等數據。數據顯示，廣東深圳市重點監測零售企業銷售額同比增長35.32%，比2019年增長174.59%，消費規模排名全國第4位。深圳8大主流商圈總客流逾852萬人次，同比增長77.3%，總銷售額達75.12億元（人民幣，下同，約83億港元），同比增長14.6%。

電商平台美團發布的元旦假期消費數據顯示，上海、北京、成都、深圳、廣州消費規模位居全國前5位。內地服務平台赢商網數據顯示，深圳京基百納商業旗下5大商場總客流按年增長100%，銷售額按年增長56%。在餐飲方面，深圳遊客在餐飲、購物上的消費支出佔比超過50%，人均花費696.99元（約771港元）；其中一日遊遊客餐飲及購物花費佔比73.49%，人均花費363.45元（約402港元）。

被東北民眾戲稱為「南方小土豆（薯仔）」的廣東等南方地區遊客，近期帶動東北冰雪遊大受歡迎。據黑龍江哈爾濱市文化廣電和旅遊局提供大數據測算，元旦假期累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元（約65億港元），遊客接待量與旅遊總收入達到歷史高峰。黑龍江累計接待遊客661.9萬人次，年增173.7%，高出全國增幅18.4個百分點；旅遊收入69.2億元（約76.6億港元），年增364.7%，高出全國增幅164個百分點。