華留學生赴美　遭盤問8小時兼注銷簽證

近期出現多宗中國留學生入境美國時，遭無端、粗暴盤問甚至遣返的情況。內媒周四（4日）引述中國駐美國大使館相關人士表示，接連發生此類惡劣事件，嚴重侵害當事人人權；批評這種歧視性做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，不得人心，損人不利己。中國外交部同日指，近數月每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被美方強制遣返，中方對此強烈不滿，堅決反對。

報道指，中國留學生T某為耶魯大學博士生，上月19日從中國返回美國時，在華盛頓附近的杜勒斯國際機場入境。機場海關得知T某所學專業後，將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，重點詢問其本科在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等內容，並檢查其隨身電子裝置等。盤查結束後，T某被告知所持的留學F1簽證已被注銷，且5年內不得入境美國，但並未被告知注銷原因。

另有中國留學生M某2022年前往美國國立衞生研究院國家癌症中心展開研究，在美期間無任何違法違紀行為，但去年在杜勒斯國際機場入境時被帶往「黑房」盤查，重點詢問其本科專業方向、導師訊息、目前研究內容，是否受國家留學基金委資助，科研項目是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等。盤查結束後，M某收到與T某同樣的處理結果。中方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止無端遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生。