內地續發大霧黃色預警　上海車禍頻生

中央氣象台周四（4日）早上繼續發布大霧黃色預警，山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、湖北、湖南、四川及新疆出現能見度不足1公里的大霧，山東、安徽、江蘇、江西等地部分地區能見度不足200米。上海寶山、松江、奉賢、浦東新區氣象台陸續升級大霧黃色預警信號為大霧橙色預警，S3滬奉高速公路因團霧引發多宗連環車禍，無人傷亡。

上海市周四有霧及降溫，同時疊加微細懸浮粒子（PM2.5）污染天氣過程，早上有輕度霾，部分郊區接近攝氏零下4度，有冰凍或薄冰。據預測，當地周四半夜到周五（5日）早上部分街鎮將出現能見度少於200米的濃霧，局部地區能見度少於50米。S3滬奉高速近滬南公路出口處周四發生多宗多車碰擦的交通事故，有貨車側翻，現場散落大量碎片，有人被困車內，現場救援和交通疏導工作正在開展。

山東南部、江蘇南部等地的部分地區，周四料有能見度低於500米的濃霧，局部地區有能見度低於200米的強濃霧。華北南部、黃淮中東部、江淮等地周四至周五擴散條件較差，有輕至中度霾。此外，內蒙古和黑龍江等地部分地區周四有小雪或雨夾雪，其中黑龍江中北部局部地區有中雪到大雪。廣東省氣象局周四表示，目前正影響全省的冷空氣將於當日結束，隨後氣溫會緩慢回升，但在周六至下周日（6至7日）又有新的冷空氣影響廣東，屆時當地氣溫將再次下降，北部市縣還會有降雨。