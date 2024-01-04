麻雀機裝鏡頭　賭客出千一年贏逾70萬人民幣

湖北武漢警方日前破獲一宗賭博欺詐案，一名錢姓男子在麻雀圈被稱為「牌局高手」，因他逢賭必贏。經警方調查後發現，原來錢男加入了一個詐賭集團，透過在自動麻雀桌內安裝的4個攝錄機鏡頭來出千，他更在一年內贏得逾70萬元（人民幣，下同，約77萬港元）。

內媒上月底曝光此宗案件，一名28歲的張姓男子近兩年沉迷玩麻雀，因緣際會下結識錢男，發現對方在牌局中沒輸過。張男多次與錢男打麻雀，輸了數萬元，初時以為自己運氣不佳，事後仍不時會參加錢男的牌局。當地警方去年10月接報新洲區一居住小區內有陌生人聚集，發現單位內聚滿年輕人，但並非住客。警方初時以為有人進行電訊詐騙或非法網絡推銷，調查後才得知他們在背後遠程遙控指導別人麻雀牌局出千。

涉案組織分成3個結構，分別是想要出千的賭客、提供出千儀器的管理成員，及在現場進行報牌的技術員。組織負責人會提前到賭客預定的房間內，在麻雀機上安裝出千用的小鏡頭，清楚記錄麻雀疊牌的情況。技術員將情況遠程告訴賭客如何出牌，就會出現「一家贏三家」。錢男等多名涉案人員因涉嫌詐騙和賭博被檢察機關批准逮捕，參與賭博的張男等人則遭治安處罰。