深圳多間初中取消晚自習　家長憂孩子無力應付中考

廣東省深圳市上月初傳出當地有多間初中取消晚自習課，引發家長關注。深圳市教育局上月底表示，要切實落實國家「雙減」政策（減少學生作業、校外培訓負擔），不提倡在初中階段開設晚自習。惟有家長表示自己已無力輔導孩子應對初中學業，希望恢復中三晚自習課。

內地中學通常的晚自習課時間為傍晚6時40分至晚上8時50分，多由老師在課堂上為學生排疑解惑。內媒周四（4日）報道，深圳市有家長在政府留言板投訴，子女在家做功課情況不理想，而參加晚自習還可避開下班回家高峰的塞車情況，與其他家長商議後，決定由家長輪流值班監督，讓子女放學後留校做功課，並有12名子女自願參與，但後來遭市教育局制止。

另有家長認為，市教育局下令停止所有中學晚自習課，擔心子女面對中考嚴峻考驗，缺少輔導會跟不上學習進度。同時亦有家長擔心學生獨自在晚上回家，存在安全隱患，同意取消晚自習課。學校和家長的想法各有不同，爭議不斷，矛盾頻發。深圳坪山區有關部門表示，對有特殊需要的學生，學校應提供延時託管服務，初中學校在工作日晚上可開設自習班，家長和子女可根據實際情況自願選擇性參加。