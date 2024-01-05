涉違規寄遞煙花爆竹　3間速遞企業遭約談

國家郵政局周四（4日）發布消息，該局市場監管司近日與應急管理部、公安部相關司局，聯合約談圓通速遞有限公司、上海韻達貨運有限公司、北京京邦達貿易有限公司，涉嫌違規寄遞煙花爆竹。3間速遞企業負責人均表示，將嚴格落實安全生產主體責任，立即組織全網開展寄遞安全集中整治，嚴肅追究相關人員責任。

約談指出，根據2016年11月7日發布的《禁止寄遞物品管理規定》，煙花爆竹等易燃易爆物品屬於國家明令禁止寄遞物品。當局在近期檢查和辦案中發現，一些企業和人員利用上述速遞企業，通過「互聯網+寄遞」方式違規寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構成嚴重威脅，充分暴露出這些速遞企業實名收寄、收寄驗視、過機安檢3項制度執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。

約談要求，3間速遞企業要按照相關規定，組織開展拉網式排查整治，全面查找3項制度執行、協議客戶安全管理、員工安全教育培訓等方面漏洞隱患，採取堅決有效管控措施，嚴防煙花爆竹等易燃易爆物品流入寄遞渠道。這些企業亦要以煙花爆竹生產銷售集中地和重要路由為重點，加大郵件快件安全檢查抽查頻次力度，健全舉報獎勵制度，並加強向當局報告。