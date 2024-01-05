男嬰被拐遺棄街頭　清潔工養大尋回親生父母

湖北男子陳建平在嬰兒時期遭遺棄在廣東汕頭的街頭，後來獲到當地打工的清潔工人孟運枝收養，並在小學校內找到雙胞胎哥哥。他上月底在尋親志願者幫助下，找回親生父母，計劃周六（6日）帶同養母從湖北省襄陽到廣東吳川市覃巴鎮那梧村參加認親儀式後，帶生母到湖北遊玩。

內媒周四（4日）報道，右手殘障的陳建平，幾個月大時被放在箱子裏遺棄在街頭，孟運枝和丈夫看到後將他帶回家收養，但孟女家中當時已有兩名兒子，生活捉襟見肘。曾有人要買走陳男，但孟女擔心對方日後生活而拒絕。陳建平小學時經常被人認錯，打聽下發現有一個長相與自己極其相似的男孩，未做DNA已認定兩人是雙胞胎兄弟。陳男後來隨孟女回到湖北襄陽，長大後在外打工，透過網絡與雙胞胎兄弟保持聯絡。

陳男在成年後曾發生嚴重車禍，遂萌生尋親念頭，開始透過尋親志願者採血比對尋找親生父母。陳男去年12月得知自已祖籍在廣東湛江，76歲王姓生父患有腦退化症，有4個兒子，陳男在出生時右手臂拉傷，留有後遺症。王家當年曾發生變故，父母便把雙胞胎送給一戶教師家庭收養，詎料落入人販子之手。雙胞胎哥哥獲家庭收養，但陳男則因殘障而被遺棄路邊，父母苦尋多年。陳男得知父母苦衷後，消除對二人的怨恨，決定認回親人。