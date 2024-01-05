台稱採取措施抗陸干預選舉　選後發布分析

台灣外交部長吳釗燮近日在英國媒體《經濟學人》撰文，稱大陸今次介入台灣選舉的程度可謂前所未見，透露台方正採取措施對抗大陸干預當地選舉，並為相關經驗留下紀錄。他預告在選舉後，經諮詢各國專家，很快會發布相關分析。

吳釗燮在文章中形容，這場在台灣的選舉是全球民主與專制之戰的前線，稱台灣是大陸惡意影響力活動的試驗場已是不爭事實。他列舉數個大陸介選行為，包括派軍機持續逾越台灣海峽中線，以及在敏感時間點宣布取消台灣部分輸陸貨品的關稅減免優惠等軍事與經貿脅迫手段，又透過在台代理人設立假組織和假新聞網站、發布假民調，邀請台灣基層民選官員赴陸遊覽。

吳釗燮指出，大陸目的是爭取足以對選舉結果發揮關鍵影響力的游離選民，由於今次選情激烈，不排除大陸可能如願。他又指，大陸不掩飾對台灣的軍事脅迫和貿易操弄所為何來，傳達的訊息十分清楚，就是台灣選民絕不可投票支持民進黨的總統與副總統候選人。他敦促國際社會多加關注大陸如何透過影響力活動和混合戰手段企圖侵蝕台灣民主體制，即使戲劇性較低，事實上可比武力威嚇更有效促成改變現狀，成本亦更低。