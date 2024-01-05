大陸氣球飄台上空　美促外部勢力勿干預台選舉

台灣總統選舉在即，大陸空飄氣球持續出現在台海上空，引起關注。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四（4日）表示，美國持續關注外部勢力試圖干預台灣選舉，敦促台灣以外各方不要干涉台灣進行自由、公平的民主選舉。

在白宮周四舉行的簡報會上，有記者問，對於台灣國防部表示周三（3日）多次偵獲大陸空飄氣球逾越台海中線，白宮有何回應。柯比表示，無法證實有關報告；但強調美國支持台灣民主與其制度，期望見到台灣進行自由、公平、公開和透明的選舉。他周四另接受美媒訪問時，被問到今年台灣總統選舉前夕多次有大陸機艦和氣球出現在台周邊，令台海局勢緊張。他認為，最重要是確保台灣民眾在感到安全下投票，但拒絕評論大陸是否干預台選舉，稱希望台灣人的意願得到尊重，美方將持續關注情況。

台國防部周五（5日）發布周邊海空域動態，從周四上午6時至周五上午6時，台軍偵獲大陸軍機8架次、軍艦4艘次持續在台海周邊活動，其中2架次進入台西南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。台軍於周四上午6時59分，偵獲一個空飄氣球逾越台灣海峽中線，出現於新竹西北方約88海里，高度約2.4萬呎，持續向東北飄行，並於同日上午9時43分消失。