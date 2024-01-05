大學教授欺騙感情　哄女友墮胎兩月後另娶他人

湖北省武漢理工大學一名王姓校友近日在網上爆料，聲稱遭同校教授張某石欺騙感情多年，兩人談戀愛3年曾意外懷孕，遭對方哄騙墮胎，又一直拖延結婚。女方更發現張男在拍拖期間已偷偷與他人結婚，遂揭發事件討要說法。校方上月30日通報指，已成立專班調查核實張男所犯錯誤，依規依紀予以黨紀處分，並解除其聘用合約。王女周三（3日）回校了解調查情況。

王女士2016年與張某石拍拖期間，收到男方前女友訊息，指他曾與多人發生關係，更偷拍了影片，但當時受他的花言巧語所騙，覺得他已改過便無提出分手。她於2017年底發現懷孕與男方商量結婚之際，詎料對方帶她到醫院墮胎。兩人隨後商量見家長和結婚時，對方卻以出國、出軌另一名女教師為由推脫，兩人正式分手。王女去年再遇張男，後者表示尚未結婚，想繼續保持聯絡，更對她「洗腦」說想佔有更多女性。

王女去年10月出席同學聚會才得知，張男帶自己墮胎後第二個月便結了婚，驚覺受騙多年。她在網上分享自身遭遇時，有女網民告知曾遇類似經歷，更遭張男兩次偷拍容量極大的私密影片。大學查明事件後解僱張男，王女下一步將借警方力量刪除所有偷拍影片。