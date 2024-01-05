要求升級座位不果　男乘客阻航班起飛遭行拘

中國東方航空日前一個航班上，有一名男子只給自己和孩子買了頭等艙機票，卻要求機組人員給乘經濟艙的保母免費升級。事件擾釀3個多小時，男子雖被帶走，航班也被迫取消，惟航空公司稱航班取消是天氣原因，是正常改簽，未給予受影響乘客任何賠償。

涉事航班為上月30日由北京飛往四川成都的東航MU6797航班，機上乘客趙女士對內媒表示，航班原定於當天下午6時起飛，最終延至晚上11時準備起飛。惟乘客登機後，飛機遲遲未起飛，原因是一名男子帶着2歲兒子和保母乘坐飛機，買了兩張頭等艙機票，卻要求空姐將保母從經濟艙換到頭等艙，以便照顧其子，但遭拒絕。他之後辱罵空姐，雙方僵持不下，機組人員報警。事件擾釀至次日凌晨2時，航班傳來因天氣原因要取消，機上所有乘客被迫改乘其他航班。

東航回應稱，上周六的MU6797航班因天氣原因取消，為不可抗力因素，所以不提供相關補償。首都機場公安局周五（5日）發通報稱，上周六晚上11時41分，該局接報大興機場某出港航班上，一行3名旅客因座位問題與航班機組發生糾紛，民警立即到場處置。經調查，58歲男子董某與61歲女子趙某的行為已構成擾亂公共交通工具上秩序的違法行為，該局依法對董某作出行政拘留處罰、對趙某作出行政罰款處罰。