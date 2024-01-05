南韓查潛艇技術洩台案　據指台親陸立委舉報

台灣首艘自製潛艇海鯤號去年爆出「內鬼」洩密疑雲，前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君「賣台」，將南韓廠商釋出助台製潛艇大批資料交給南韓國安單位。韓媒周四（4日）報道，警方正調查相關廠商前員工涉外洩內部技術並應用於海鯤號，這是由親大陸台立委舉報。民進黨立委批評馬文君，此事損害台灣的國際信用，壓縮台灣尋求技術合作的彈性空間。

南韓警方正調查涉嫌洩密的兩人，包括韓商大宇造船海洋公司的前高級主管，涉嫌於離職後將該公司開發潛艇的設計圖非法洩露給台灣；南韓防衞事業廳則指，未曾允許向台輸出潛艇相關技術。據報長達2,000頁的設計圖概述DSME1400型潛艇的技術，韓媒引述相關人士指，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，而設計圖外流是透過親陸的台立委舉報得知。

前大宇主管離職後和前南韓海軍軍官創立潛艇開發諮詢公司，曾因將用於海鯤號的各種部件帶出而受審判。南韓當局目前以未防止洩密為由起訴上述諮詢公司，該公司與台灣簽有諮詢協議。韓媒提到，包括海軍幹部出身的韓商代表在內，多數員工現身在台灣，加上台政府未提供協助，令韓方調查陷入困難。