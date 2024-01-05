內地研製全球首個石墨烯半導體　最快10年後落地

天津大學旗下天津納米顆粒與納米系統國際研究中心的研究團隊，近日與美國喬治亞理工學院攜手創造出世界上第一個由石墨烯製成的功能半導體，其在室溫下的遷移率為硅的10倍以上。有評論認為，這是擺脫美國制裁的重要成果。

上述研究的相關論文題為《碳化硅上的超高遷移率半導體外延石墨烯》，周三（3日）在科學雜誌《自然》發表。根據論文摘要，天津納米顆粒與納米系統國際研究中心執行主任馬雷的研究團隊，使用特殊熔爐在由有機薄膜覆蓋的碳化硅晶圓上生長石墨烯時，生產了大面積單晶類石墨烯材料。這是一種在碳化硅晶面上生長的物質，結構外延石墨烯幾乎一樣，但沒較好的導電性。團隊表示，該研究對未來石墨烯電子學真正走向實用化具重大意義，不過距離石墨烯半導體完全落地，估計還要10到15年。

半導體指常溫下導電性能介乎導體與絕緣體之間的材料，石墨和石墨烯有關的材料廣泛應用在電池電極材料、半導體器件、電晶體等方面。石墨烯可用來製作電晶體，由於其結構高度穩定，這種電晶體在接近單個原子的尺度上依然能穩定地工作。相比之下，以硅為材料的電晶體在10納米以下，穩定性會變差。