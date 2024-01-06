湖南小孩燒煙花釀火災　廣東2少年亂噴煙花傷人

元旦假期間，多地分別傳出因燃放煙花爆竹造成的事故。在湖南省長沙市，有小孩在小區停車場點燃煙花導致多13輕電動單車被燒毀。而在廣東省汕頭市，兩名未成年少年在街上向其他道路使用者亂噴煙花，造成電單車司機受傷。

湖南長沙消防救援支隊周一（1日）接報稱，長沙縣南塘衝社區發生火警。消防員到場時，發現小區停車場停泊的電動單車起火，現場火勢猛烈。15分鐘後大火被撲熄，事件中無人傷亡，但13輛電動單車被燒成廢鐵。警方其後翻查現場閉路電視畫面，發現當日下午3時許，多名孩子在停車場內玩耍，並利用燒着的煙花點燃牆壁上的圍擋。後來火勢愈來愈大，導致停在一旁的車被燒着。

周二（2日）晚在廣東汕頭，有兩名少年乘坐電單車行駛於金平區華山路與東廈路交界時，其中一人手持煙花，向在右方的車輛和地面噴射。其中一輛電單車的司機被煙花擊中後倒地，兩名少年則不顧而去，期間仍持續噴射煙花。汕頭市公安局金平分局周三（3日）通報，周二接到民眾報警後開展調查，於當晚10時許將涉事兩人抓獲，依法予以行政處罰，並責令家長、通報學校嚴加管教。