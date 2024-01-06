大量華學者論文遭撤回　教育部要求院校自查

內地多間大學網站近日發消息稱，去年以來，國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國的學術聲譽和學術環境造成不良影響。教育部科學技術與信息化司近期已通知，決定在各院校開展撤稿論文自查工作。目前河南省、陝西省、河北省、福建省等地教育部門已印發上述通知。

湖北武漢大學科學技術發展研究院上月28日發通知稱，各單位須組織本單位科研人員全面檢索中英文科技文獻數據庫，對2021年1月1日以來本單位、本人署名的科技論文被撤稿情況進行全面梳理，核實撤稿原因和是否存在學術不端行為。

另據河南財政金融學院網站周三（3日）消息，該省教育廳近期已收到教育部轉來的一批撤稿論文清單，撤稿的主要理由是疑似存在操縱同行評審過程、未真實開展實驗、存在代寫代投等不端行為，可能與「論文工廠」有關。省教育廳要求涉事院校在自查過程中，着重對撤稿清單上的論文深入開展調查。對在排查活動中，作者該報告未主動報告，該嚴肅處理未嚴肅處理，一經調查屬實，省教育廳將按照要求，對涉事人員予以頂格處理，並對所在高校予以約談和通報；對查實的學術不端行為，對相關責任人作出處罰。