王毅出席建交45周年招待會　指中美合作為最正確選擇

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（5日）在北京出席紀念中美建交45周年招待會。王毅指，45年來，中美關係克服困難、排除干擾、砥礪前行，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大，達到前所未有程度。

王毅稱，中美關係近半個世紀風雨兼程，如同歷史長河大浪淘沙，沉澱下來的是關乎兩國關係本源的有益啟示，一是和平是中美關係最根本的基石，中美兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利；二是合作是中美相處最正確的選擇。當前形勢下，中美合作的必要性不是減弱，而是更強；三是共贏是中美交往最本質的特徵，中美經濟結構高度互補，在全球產供鏈上的深度聯接，在共同發展上的利益與共，人為搞脫鈎封堵，必然得不償失，反噬自身。

王毅強調，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。他希望美方放鬆心態，本着平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衞國家的主權和領土完整。