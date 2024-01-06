上游來水減少　珠江壓鹹補淡補水5.8億立方米

國家水利部周五（5日）表示，預測未來一個月珠江流域西江、北江來水量將進一步減少，河口鹹潮影響或增強。水利部將繼續指導珠江水利委員會強化預報、預警、預演、預案措施，全力保障冬春季特別是春節期間粵港澳大灣區供水安全。

水利部稱，自去年12月25日啟動珠江壓鹹補淡首次調水以來，截至周五累計向珠江下游補水5.8億立方米，有效壓制珠江河口鹹潮。去年12月以來，受珠江流域降雨、來水偏少和河口鹹潮活動加劇影響，廣東珠海、中山等城市主要取水口連續多日無法從河道抽取淡水，城市供水風險增加。為保障粵港澳大灣區供水安全，水利部於去年12月25日啟動2023至2024年珠江壓鹹補淡首次調水。

截至周五，西北江三角洲磨刀門水道鹹界最大下移34公里，為珠海、中山搶蓄淡水創造了有利條件。珠海市平崗、竹洲頭泵站抽取淡水機率分別提升至60%、83%，累計抽取淡水1,421萬立方米，各供水水庫均止耗回蓄，在滿足元旦期間澳門、珠海正常用水基礎上增蓄200多萬立方米。中山市稔益、全祿等主要取水口可全天抽取淡水，馬角水閘具備置換淡水條件。同時，西江長洲水利樞紐累計過閘船舶達2,818艘，西江通航壓力得到一定程度緩解，應急調水取得階段性成效。